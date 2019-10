Victória Beckham revela visual favorito da época de Spice Girl

02/10/2019 | 17:11



Victoria Beckham decidiu não participar da turnê de volta das Spice Girls, grupo do qual ela fez parte na década de 1990, e era conhecida como Posh Spice. Além disso, ela geralmente evita comentar sobre o assunto, mas em entrevista para a This Morning, na manhã dessa quarta-feira, dia 2, a fashionista abriu uma exceção e comentou sobre seu figurino preferido dentre os diversos clipes do grupo.

Para Victória, o visual favorito é o de Goodbye, e o motivo é muito fofo:

- Meu visual favorito das Spice Girls seria o vídeo Goodbye, na verdade. Eu estava grávida do Brooklyn e tinha um corte de cabelo curto e pixie, estava usando um vestido de Jil Sander, que era super chique e apenas maquiagem natural e agradável. Eu estava naquela fase da gravidez, quando você está com aquele brilho e era muito natural.