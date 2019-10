02/10/2019 | 17:10



Gisele Bündchen é uma mãezona, né? A modelo encantou seus seguidores do Instagram ao publicar uma fofo super fofa dos filhos se divertindo juntos.

No clique, Benjamin, o filho mais velho da modelo com o jogador de futebol americano Tom Brady, aparece medindo a altura de Vivian, a caçula do casal.

Na legenda, Gisele escreveu:

Por favor, digam-me como devo lidar com essa fofura? Eles derretem meu coração.