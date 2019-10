Santo André define local dos jogos da Copa Paulista

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



02/10/2019



A diretoria do Santo André definiu nesta tarde onde mandará os dois últimos jogos da terceira fase da Copa Paulista. Sem o Bruno Daniel, que passa por reformas para sediar o Campeonato Paulista de 2020, o time vai receber o Mirassol, dia 13, às 10h, na Rua Javari, em São Paulo, e o confronto diante do São Caetano, dia 16, será em Suzano, às 15h.



O Ramalhão já havia utilizado o estádio da Rua Javari, em São Paulo, de propriedade do Juventus, para receber o confronto contra a Ferroviária, domingo, quando perdeu por 2 a 0. A diretoria do Moleque Travesso aceitou emprestar novamente o campo para o duelo do dia 13, mas no dia 16 o time não conseguiu acordo. Sem muitas alternativas no Grande ABC, o jeito foi levar o clássico contra o Azulão para Suzano, que fica a quase 60 quilômetros de Santo André.