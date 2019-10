02/10/2019 | 16:11



George e Amal Clooney foram flagrados na última terça-feira, dia 1º, indo ao evento de gala da American Society Of International Law em Nova York, nos Estados Unidos. A esposa do ator, que é advogada, recebeu um prêmio por seu trabalho, de acordo com informações da revista People.

Amal optou por um look esmeralda de duas peças, e combinou com uma bolsa de mão e sapatos nude. Já George arrasou usando um terno cinza e camisa preta. O flagra aconteceu alguns dias depois dos dois comemorarem o aniversário de casamento de cinco anos.

George também impressionou com seu visual mais maduro, adotando uma barba grisalha bem cheia. Ele fica mais bonito conforme envelhece, né?