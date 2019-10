02/10/2019 | 16:11



Neymar que não anda vivendo um boa fase no futebol, aproveitou as suas redes sociais nesta quarta-feira, dia 2, para fazer uma brincadeira com os seus amigos. Ao publicar uma foto olhando para o lado, o craque escreveu na legenda da publicação:

Eu olhando pro meu amigo iludindo as minas. Marque aquele seu (sua) amigo (a) que tem muita lábia!

Os amigos do jogador de futebol, conhecido como parças, começaram a marcar outros amigos que também fazem parte do vínculo e grupinho fechado de Neymar.