Antiga casa de Claudia Raia e Edson Celulari está à venda por 13 milhões de reais

02/10/2019 | 16:11



Desde que se separaram, em 2010, Edson Celulari e Claudia Raia estão tentando vender a casa em que moravam com os filhos, Enzo e Sophia. E a casa é uma verdadeira mansão!

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o imóvel, que fica em Itanhangá, no Rio de Janeiro, tem três mil e quinhentos metros quadrados, com quase mil e quinhentos metros construídos. A casa principal conta com quatro suítes (duas com closet), oito banheiros, piscina, sauna, academia, estúdio de música, espaço gourmet com churrasqueira e vista panorâmica da Pedra da Gávea.

Além disso, a mansão conta com uma casa secundária para hóspedes, garagem para sete carros e um corredor de palmeiras. Tudo isso pela bagatela de 13 milhões de reais, além de 1,5 mil de condomínio.