02/10/2019 | 16:10



Maraisa está utilizando bastante as suas redes sociais para mostrar as mudanças de seu corpo.

Recentemente, a cantora que faz dupla com Maiara, compartilhou com seus fãs e seguidores uma foto mostrando o quanto o seu corpo está diferente! A sertaneja se empolgou ao mostrar que conseguiu emagrecer sete quilos e ousou em um look mais sensual - um macacão bem decotado e curtinho, na legenda da publicação Maraisa escreveu:

Só porque eu amei mesmo esse look! De verdade... nem parece eu!

A artista está participando de um programa de emagrecimento criado por Mayra Cardi junto com a sua irmã, Maiara, que por sua vez já eliminou cerca de 11 quilos.