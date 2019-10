Alceu Valença se apresenta na Capital

Miriam Gimenes



03/10/2019 | 04:12



Impossível assistir a um show de Alceu Valença e ficar parado. O cantor e compositor pernambucano é ginga pura. E ele mostrará todo seu talento amanhã, às 22h, no palco da Áudio (Av. Francisco Matarazzo, 694), na Barra Funda, em São Paulo. No palco, ele interpretará forrós, xotes, cocos e emboladas que fizeram dele uma das maiores autoridades dos muitos gêneros que gravitam no planeta forró.

Músicas como Coração Bobo, Cabelo no Pente ou Táxi Lunar levaram o forró e o xote aos primeiros lugares nas paradas. Aboios e toadas estão na essência de Cavalo de Pau e Solidão, o coco está na raiz de Papagaio do Futuro e Embolada do Tempo. Hits como Tropicana, Belle de Jour, Anunciação e Como Dois Animais transitam pelo pop sem abrir mão do Brasil profundo.

Estarão com ele os músicos Paulo Rafael (guitarra), Tovinho (teclados), André Julião (sanfona), Nando Barreto (baixo), Cássio Cunha (bateria). Os ingressos custam de R$ 50 a R$ 200 e estão à venda no site www.ticket360.com.br.