'Um Dia Na Broadway’ reestreia amanhã

Miriam Gimenes



03/10/2019 | 07:11



O mercado brasileiro de musicais cada vez mais tem crescido. Prova disso é o número de espetáculos deste tipo que são lançados todo ano. Um deles, em especial, que fez grande sucesso com o público, reestreia amanhã, às 21h, no Teatro Bradesco, em São Paulo: Um Dia na Broadway.

Tributo aos famosos musicais norte-americanos, a apresentação conta com números aéreos, levitação, efeitos especiais e um palco giratório para dar movimento às cenas, feitas por 20 bailarinos. Ao todo são 32 pessoas em cena, entre atores, cantores, bailarinos, músicos e técnicos.

O espetáculo conta a história do casal Mário (Alvinho de Padua) e Rita (Titzi Oliveira), que viaja para Nova York acompanhado de seus pais viúvos. Em meio às inúmeras atrações oferecidas pela cidade, os quatro decidem conhecer os musicais em cartaz na Broadway.

Assistem, então, a trechos de clássicos como Priscilla (ao som de It’s Raining Men), Evita (Don’t Cry for me Argentina), Grease (Summer Night), Mamma Mia (Dancing Queen), Cats (Memories), Chicago (All That Jazz), Les Miserable (One Day More) e Mary Poppins (Supercalifragilistic), além de Hair, O Fantasma da Ópera e A Bela e a Fera. “A ideia básica foi juntar os dez grandes musicais, com réplicas de figurinos e cenários das suas cenas mais famosas, prestando uma homenagem a Cohan, que inventou esse tipo de espetáculo. Nossa produção agrada quem conhece e ama Nova York e aqueles que nunca estiveram por lá”, fala o diretor Billy Bond.<TL>MG



Um Dia na Broadway – Musical. No Teatro Bradesco – Rua Palestra Itália, 500 – terceiro piso do Bourbon Shopping. De sextas e sábados, às 21h, e domingos, às 19h, até 13 de outubro. Ingressos: de R$ 40 a R$ 200, à venda em www.uhuu.com.