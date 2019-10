Década sonora

Miriam Gimenes



03/10/2019 | 07:09



O Rock In Rio é um dos maiores festivais no mundo. E, é claro, o sonho de todo artista é participar do evento, realizado no Parque Olímpico do Rio de Janeiro até o dia 6 de outubro. No último dia 28 foi a vez da banda Maglore riscar essa meta da lista: o quarteto se apresentou no palco Supernova e atraiu público de todo tipo durante o show. “Foi uma experiência incrível. Não estávamos em um palco de passagem, que as pessoas assistiam porque passavam ali. Quem veio ver é porque queria assistir e tinha público de todo tipo”, comemora o baterista Felipe Dieder.

Ele e os demais integrantes, Teago Oliveira (voz e guitarras), Lucas Oliveira (contrabaixo) e Lelão (sintetizadores e na guitarra) subirão domingo no palco do Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302), às 17h, para comemorar uma década de carreira. “É o momento de celebrar tudo o que vivemos nos últimos anos, como os nossos quatro discos, os singles lançados, as turnês e as parcerias”, diz o cantor e compositor Teago Oliveira. “A banda se estabeleceu num local muito legal do cenário e foi intenso fazer isso pelas vias da música independente”, acrescenta.

No show a Maglore passará por todos os álbuns da carreira, além do trabalho em estúdio mais recente, Todas As Bandeiras (2017). No setlist, destaca-se Não Existe Saudade no Cosmos, composição de Oliveira que ficou conhecida por ter sido gravada por Erasmo Carlos no seu disco mais recente, Amor é Isso (2018). “Foi uma surpresa enorme, a gente achava que essa música tinha uma cara de anos 1970 e Erasmo sempre foi uma referência para banda”, diz o cantor.

Outra intérprete que causou surpresa na banda foi Gal Costa, que no fim do ano passado cantou em um de seus show a canção Motor, faixa do quarteto que recentemente gravou e que também já ganhou uma versão da cantora Pitty. “A gente estava em um festival em São Luiz do Maranhão quando um amigo nos ligou, que estava no show da Gal, e disse que ela havia cantado a música. Foi uma grande surpresa e uma honra saber disso”, lembra Dieder.

Para os próximos dez anos, a banda quer continuar gravando e fazendo sucesso. Preparam, para o próximo ano, um novo disco. “Enquanto tivermos vontade de fazer música juntos seguiremos. E conseguir isso é uma bênção, viver da própria música, o que é muito difícil, inclusive aqui no Brasil. A gente é muito grato por isso”, comemora o baterista.