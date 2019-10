São Bernardo promove encontro com jovens empreendedores

Rafael dos Santos



02/10/2019 | 15:43



A CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) realizou na segunda-feira (30) a segunda edição do NJE (Núcleo de Jovens Empreendedores). Evento reuniu setenta participantes para um bate papo sobre empreendedorismo, superação, histórias de sucesso, a importância da família e motivação com o empresário Geraldo Rufino da JR Diesel.