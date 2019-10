‘Dom Quixote’ estreia sábado no Teatro Cacilda Becker

Miriam Gimenes



03/10/2019 | 07:40



Um fidalgo espanhol, por intempéries da vida, foi parar em um hospício. Apaixonado por livros, decide se tornar um cavaleiro andante, sob a alcunha de Dom Quixote, com o propósito de ajudar as pessoas a vencerem as opressões do mundo. Este é o enredo da peça Dom Quixote, que estreia sábado, às 16h, no Teatro Municipal Cacilda Becker (Rua Tito, 295), em São Paulo.

Inspirada na obra-prima do escritor espanhol Miguel de Cervantes (1547-1616), a montagem, com direção de Rodrigo Audi, mostra quando o protagonista se depara com um mundo imaginário e esquecido em meio à solidão e à distância dos parentes. O texto aproxima a luta das crianças contra a perda do imaginário e de idosos contra o esquecimento em um diálogo afetivo,

No elenco estão Angela Ribeiro, Carú Lima, Hercules Morais, João Attuy e Rita Pisano. A peça ficará em cartaz até 23 de outubro e os ingressos são gratuitos, distribuídos uma hora antes do espetáculo.