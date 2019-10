Aplicativo permite pagar contas do dia a dia com cartão de crédito

Da Redação, com assessoria



02/10/2019 | 14:18

Um serviço que reúne as suas principais contas mensais, permite o pagamento com cartão de crédito e ainda te ajuda a fazer controle orçamentário. O iq Contas, startup do grupo Red Ventures desenvolvida em parceria com a Visa e a Cielo, oferece justamente isso. Ele centraliza em um só lugar todas as contas de utilitários – como água, luz, gás e telefonia – para serem pagas automaticamente no cartão.

Para usar o serviço, basta cadastrar-se no site oficial ou no aplicativo iq Contas (disponível para Android e iOS) e conectar suas contas usando os dados dos boletos das concessionárias. A partir daí é só ativar o pagamento automático e cadastrar o seu cartão de crédito. O usuário terá suas contas organizadas e monitoradas, sendo pagas na data correta de vencimento. É possível também registrar o histórico de pagamento e acumular pontos em programas de fidelidade.

Em fase piloto, a solução está disponível apenas para a cidade de São Paulo (SP). Pelo serviço, o usuário paga um valor fixo por concessionária cadastrada.

