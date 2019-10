Saiba como ficará a guarda de Stormi após a separação de Kylie Jenner e Travis Scott

02/10/2019 | 13:11



Como você viu, Kylie Jenner e Travis Scott estão separados. A notícia pegou muita gente de surpresa, ainda mais pelo fato de que os dois possuem uma filha juntos, a pequena Stormi Webster, de um aninho de idade. Entretanto, segundo informações do site The Blast, Kylie e Travis fizeram questão de firmar um acordo de custódia que beneficiasse a bebê, mesmo com todos os problemas de relacionamento que estão enfrentando. Maturidade, né?

Os dois concordaram em dividir a guarda da filha igualmente, em 50/50. Sendo assim, eles continuarão a criar Stormi juntos, enquanto paralelamente, tentam resolver os obstáculos da relação. Vale lembrar que Kylie e Travis já se distanciaram algumas outras vezes no passado, embora não se saiba se eles irão se reconciliar no momento.

De acordo com o TMZ, o acordo entre a empresária e o rapper foi puramente verbal, já que é comum que não haja um processo formal de custódia na família Kardashian-Jenner. Khloé Kardashian e Tristan Thompson, por exemplo, também não possuem acordos legalizados de custódia. Kourtney Kardashian e Scott Disick seguem a mesma linha - e eles possuem três filhos.

Como você já deve saber, quando um casal se separa, é comum que aconteça uma audição de custódia na Justiça, já que muitos optam pela segurança de um documento legal que indique a divisão de encontros com a criança, o valor da pensão alimentícia, entre outros acordos. Entretanto, não se sabe o motivo das Kardashians-Jenner não terem essa preocupação. De qualquer forma, parece que essa postura está funcionando para todo mundo, né?