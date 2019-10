Angélica curte post que detona o Se Joga

02/10/2019 | 13:11



Ops! Parece que nem mesmo Angélica gostou do novo programa da TV Globo, o Se Joga, apresentado por Fernanda Gentil, Fabiana Karla e Érico Brás. Depois de muitas críticas dos internautas à nova atração global, foi a vez da apresentadora dar sua opinião indiretamente sobre a produção.

Na manhã desta quarta-feira, dia 2, a colunista Patrícia Kogut, que costuma dar notas para as atrações televisivas, compartilhou postagem explicando sua nota zero ao programa:

Nota zero para o Se Joga. Os apresentadores são simpáticos, mas o programa é uma sucessão de jogos sem graça. Teve até uma versão de stop, brincadeira que aluno de quinta série faz em viagem escolar, escreveu a jornalista.

De acordo com o colunista Leo Dias, Angélica estava entre os perfis que deram like na postagem, o que sugere que ela concordou com a afirmação de Kogut.

Depois da imagem exibindo a curtida de Angélica viralizar na internet, a apresentadora parece ter se dado conta da gafe e sua curtida não é mais vista na publicação.

Vale lembrar que Angélica está na geladeira da emissora desde que o programa Estrelas foi extinto. Antes da atração, ela comandou por anos o Vídeo Game, quadro do Vídeo Show, que era exibido no mesmo horário em que o Se Joga é transmitido atualmente.