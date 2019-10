Meghan Markle revela que atividades na África foram marcadas de acordo com a rotina de amamentação do filho, Archie Harrison

02/10/2019 | 13:10



Acabou! Meghan Markle e príncipe Harry já compareceram aos seus compromissos no último dia da turnê pela África na manhã desta quarta-feira, dia 2. Os pombinhos apareceram de mãos dadas em um evento na cidade de Tembisa, próximo à Joanesburgo, para falarem com jovens desempregados sobre iniciativas empreendedoras. Para a ocasião, segundo o site norte-americano People, a Duquesa de Sussex optou por um vestido branco modelado como uma camisa bem fresquinha e confortável. Bem estilosa, né?

Em seu discurso, Meghan contou como está organizando a sua agenda com as necessidades do filho, Archie Harrison, que está viajando com os pais:

- Estamos muito bem. Todo mundo está sendo muito gentil comigo, porque tudo é baseado de acordo com a rotina de amamentação do Archie. Então é um prato cheio. Estamos fazendo funcionar e está valendo a pena.

Já Harry reforçou a importância do continente africano em sua vida:

- Preciso ser honesto. É um pouco cansativo cobrir cinco países em nove dias, mas que lugar e que comunidade vocês têm aqui em Tembisa. Eu tenho falado muito de como a África é a minha segunda casa e me perguntam muito o porquê eu amo tanto este lugar. Bom, nos últimos nove dias eu venho tentado colocar todos os meus sentimentos em palavras, o que não é fácil! [...] Eu sei que existem dificuldades diárias que muitos de nós nem poderia imaginar. Mesmo assim eu vi força, resiliência, esperança e empatia, que eu espero poder replicar daqui para frente. Desde que eu vim aqui quando era menino, tentando lidar com algo que eu nunca poderei explicar, a África me segurou em um abraço que eu nunca esquecerei, e me sinto imensamente sortudo por isso.

Que amor!

De acordo com a Us Magazine, a turnê pela África ajudou bastante o relacionamento de Meghan e Harry:

- Deixou eles ainda mais próximos. Eles estão chamando de uma experiência transformadora. Foi melhor do que eles poderiam imaginar.

Esse casal é muito lindo, né?