'Museu para inutilidade será megafábrica até julho', diz Doria

02/10/2019 | 13:05



Depois de realizar agenda em São Caetano, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), se deslocou para São Bernardo para assinar a ordem de serviço das obras da Fábrica de Cultura, no lugar do Museu do Trabalho e do Trabalhador, no Centro. Durante a solenidade, ao lado do prefeito Orlando Morando (PSDB), o tucano fez críticas à condução do antigo espaço no governo Luiz Marinho (PT) e afirmou que “aquilo que era o museu da inutilidade e cultura da personalidade de uma pessoa”, em referência ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), será transformado em “equipamento voltado para todos, não figura única, seja mito ou não mito”.

Em sua fala, Doria evitou, contudo, citar Lula nominalmente em relação ao caso. O governador relembrou que as intervenções estavam paradas após interferência do MPF (Ministério Público Federal) e Justiça, diante da deflagração da Operação Hefesta. “Contrariava a política da transparência e de boa gestão. Agora será megafábrica, tecnologia 4.0, exemplo transformador de algo que vinha no caminho errado, frente a despesas altíssimas”, alegou, frisando que as obras têm prazo de término até começo de março. Segundo ele, a estimativa de inauguração completa, com 100% em operação a partir da aquisição dos materiais e contratação da OS (Organização Social), deve acontecer em julho.

Após a conclusão das obras, o prédio será gerido pelo Estado, que irá lançar chamamento público para vínculo da OS que vai executar os projetos culturais nos aproximadamente 12 mil metros quadrados de terreno - são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Desde a autorização da Justiça, a Prefeitura de São Bernardo contratou empresa e despenderá R$ 4,5 milhões para finalização das intervenções na unidade. O Palácio dos Bandeirantes entrará com R$ 14 milhões nos equipamentos e na contratação da OS. “São praticamente R$ 19 milhões para colocar em condições de funcionamento”, emendou Doria.

Morando reforçou, por outro lado, que o espaço era considerado “museu da corrupção, que feria o orgulho dos moradores de São Bernardo”. O prefeito pontuou, no discurso, que após pesquisa de opinião, identificou que a população queria outra destinação ao equipamento antes voltado para menções aos operários da cidade. “Homenagem ao trabalhador não é colocando foto do trabalhador, é dando futuro aos filhos dos trabalhadores. E agora vamos trazer essa fábrica de sonhos”, disse, ao acrescentar que um “grande mal foi cometido” no local, em alusão a Hefesta, deus que denominou a operação federal.