Andamos: Caoa Chery Arrizo 5e é um elétrico espaçoso e divertido ao volante

02/10/2019 | 11:48

Na manhã de ontem (1), a Caoa Chery apresentou o Arrizo 5e, primeiro elétrico da marca para o mercado brasileiro. O sedã chega com um propulsor de 90 kW, que dá aproximadamente 122 cv de potência, e 28,1 kgfm de torque máximo. Segundo a marca, a autonomia total do veículo é de 322 km.

Disponível por R$ 160 mil, ele é R$ 94 mil mais caro que o Arrizo 5 flex, que é produzido na fábrica de Jacareí (SP). O elétrico, por sua vez, será importado da China. Até o final deste ano, ele será vendido apenas para frotistas e locadoras, e em somente uma concessionária, em São Paulo (SP). As vendas para o público geral começam no início de 2020. Além da capital paulista, outras cinco cidades farão parte da rede de atendimento do modelo: Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS) e Brasília (DF). Apesar disso, o modelo terá assistência 24 h em todo o Brasil. A garantia é de três anos para o veículo e de oito anos para as baterias.

Ele tem duas portas de carregamento e que ficam abaixo do logo da fabricante. O sedã pode ser recarregado com conectores CC2 ou Tipo 2. Há também um cabo de emergência que acompanha o modelo e que pode ser utilizado em tomadas convencionais de 20 A.

Se estiver ligado em um carregador CC2, em 1 hora ele recarrega 80% da carga. Essa mesma porcentagem é atingida em 8 horas nos conectores Tipo 2 e em 20 horas nas tomadas convencionais.

O Garagem360 esteve no evento de apresentação e andou por alguns quilômetros com o veículo, que se mostrou bem divertido ao volante, além de espaçoso e confortável.

Caoa Chery Arrizo 5e: como anda

Por compartilhar 75,6% das peças do modelo flex, o Arrizo elétrico conserva o espaço para ocupantes e o do porta-malas, que leva até 430 litros de bagagem. Com isso, até quatro adultos viajam com conforto no três volumes. Quem vai atrás, entretanto, precisa conviver com o assoalho alto, por conta das baterias alojadas logo abaixo. Mesmo deixando os joelhos bem elevados, a posição não chega a ser desconfortável nos deslocamentos do dia a dia.

Ao volante, o modelo é surpreendente. Mesmo pesando mais de 1,5 toneladas, o sedã elétrico é esperto mesmo no modo econômico. Caso queria mais emoção, basta acionar o modo Sport, que sacrifica um pouco da autonomia em prol do desempenho. O Arrizo se transforma em outro carro com a opção mais esportiva, respondendo instantaneamente e até destracionando quando o condutor aperta o pedal do acelerador até o fundo.

Na estrada, o modelo se mostrou estável, graças ao bom acerto de suspensão. Entretanto, o sistema é um pouco áspero na cidade, atingindo o curso máximo das molas ao passar em lombadas.

Além de ser carregado na tomada, o modelo também utiliza a energia das frenagens para recarregar as baterias. Basta tirar o pé do acelerador ou acionar o freio para que isso aconteça. Tudo é informado ao motorista na grande central multimídia, que também controla o som e a temperatura do ar-condicionado. O painel de instrumentos também é digital e mostra os dados de velocidade, rotação, carga disponível, autonomia restante e quantos kW estão sendo consumidos.

Deslizes

Foi um contato breve com o Arrizo 5e, mas foi possível conhecer as qualidades e os defeitos do modelo. O preço alto não é um problema exclusivo do sedã e atinge os outros elétricos do Brasil. Entretanto, por custar R$ 160 mil, ele deve alguns equipamentos. Há somente airbag duplo, o volante não tem regulagem em profundidade, não há saída de ar ou portas USB para quem viaja no banco traseiro e o acabamento é bom, mas utiliza bastante plástico.

Mesmo com essas pequenas falhas, o sedã é um forte concorrente neste novo segmento de elétricos, que ainda engatinha no Brasil, mas que está ganhando novas opções a cada ano. Se estiver em busca de um carro movido a eletricidade e precisa de espaço e bom porta-malas, vale conhecer o três volumes da Caoa Chery.

