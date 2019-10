5 dicas para economizar durante um intercâmbio no Canadá

Redação



02/10/2019 | 11:48

Investir em um intercâmbio é o sonho de muitos brasileiros. Isso porque, além de estar em contato com outra língua e ter uma experiência de vida, o viajante pode trabalhar em outros países para ganhar dinheiro e melhorar sua experiência de vida profissional.

Intercâmbio

De acordo com uma pesquisa recente realizada pela Belta (Brazilian Educational & Language Travel Association), a busca por educação internacional aumentou mais de 20% no último ano. Bruno Jesus, sócio-fundador da The Six International Studies, agência de intercâmbio para o Canadá, explica que muitas pessoas até juntam uma boa quantia para investirem na viagem, mas, muitas vezes, se esquecem do que precisam para viverem lá.

“Mesmo que a maioria dos intercambistas esteja preparada para chegar ao Canadá e arranjar um emprego que os mantenham durante aquele tempo, existem formas de economizar no dia a dia e que tornam a viagem mais tranquila e sem preocupações”, conta o especialista.

Ele ainda comenta que existe uma vantagem para quem vai viajar para o Canadá. “O dólar canadense é mais barato do que o dólar americano e do que a libra esterlina. Então, é mais acessível um intercâmbio para o Canadá do que programas para os Estados Unidos e Inglaterra, por causa da taxa de câmbio”, revela Bruno.

Dicas para economizar durante um intercâmbio

Opte por uma alimentação mais barata

Por mais que seja um prazer experimentar a culinária local de outro país, é preciso se atentar para não gastar além do necessário nesse quesito. “Existem opções baratas e caras em todos os lugares. Não estou falando para você se privar de aproveitar aquele momento da viagem, mas pense que tudo é uma questão de equilíbrio”, alerta.

“Outra dica é se cadastrar no site dos estabelecimentos e ficar de olho nas promoções. Pode parecer que não, mas se atentar a mudanças em pequenos preços pode fazer uma grande diferença no seu bolso no final do mês”, complementa o profissional.

Arranje um emprego

Mesmo que para os brasileiros seja mais difícil encontrar um emprego no Canadá, existem formas de conseguir. Para aqueles que vão estudar no exterior, é interessante optar por cursos que tenham a possibilidade de um estágio ou trabalho – geralmente são os superiores e profissionalizantes, pois os de idiomas não permitem que os estudantes trabalhem.

“Uma dica útil é se cadastrar no Job Bank, um site gratuito canadense para ajudar profissionais na busca de um emprego. Dá para criar uma conexão entre quem está procurando um funcionário e quem quer um emprego. Juntando dinheiro com o trabalho, é possível se manter durante o período que você se propôs a ficar por lá”, diz o especialista.

Abuse do Transporte Público

No Brasil, principalmente em São Paulo (SP), encaramos um considerável problema de locomoção. A notícia boa é que no Canadá os transportes públicos são super acessíveis, organizados e preparados para as baixas temperaturas do local.

Procure moradias compartilhadas

Essa é uma opção de economia bem interessante, pois além de pagar mais barato em um aluguel – já que será compartilhado com outra pessoa – é interessante pois você estará aberto para conhecer novas culturas, costumes e línguas, no momento em que divide um apartamento com colegas de outros países.

Compre roupa de frio por lá

Um ponto bem importante é a roupa de frio. Quem está cogitando passar uma temporada no Canadá deve saber que as temperaturas no inverno podem atingir -30°C.

Não se assuste com os números. Apesar de muito gelado, o país é totalmente preparado para receber essas temperaturas e todos os estabelecimentos – inclusive transportes públicos – contam com um sistema de calefação.

“Sobre a questão da economia de roupas, a minha dica é deixar para comprar tudo por lá, pois, além de mais barato, dificilmente você encontrará uma roupa acessível aqui no Brasil e que tenha a mesma capacidade de te proteger do frio da região”, finaliza Bruno.

Viagem para o Canadá: principais destinos

