Ivete Sangalo surge loira para homenagear Hebe Camargo e web faz comparações inusitadas!

02/10/2019 | 11:11



Não foram só as apresentações musicais que chamaram atenção durante a semifinal do The Voice Brasil na última terça-feira, dia 1. Ivete Sangalo surpreendeu e entrou ao ar com o cabelo loiro!

Nas redes sociais, a cantora explicou que estava prestando uma homenagem para Hebe Camargo e dedicou o programa para a apresentadora. A técnica do reality ainda escolheu um vestido cheio de brilho para completar o look, bem no estilo que fazia o gosto da diva da televisão. É claro que a transformação de Veveta repercutiu bastante na internet.

Muitas estrelas fizeram questão de comentar na foto de Ivete! O post estava repleto de elogios das celebridades mais badaladas, como Miguel Falabella, Marisa Orth, Maisa, Pabllo Vittar e mais.

Muitos dos fãs também adoraram a transformação da cantora de axé, mas outros admiradores da diva fizeram algumas comparações inesperadas...

... Teve quem achasse que a cantora ficou parecida com uma outra técnica do The Voice, a Claudia Leitte!

E um internauta soltou que a técnica do reality já está entrando no clima de Vale a Pena Ver de Novo e se vestiu da vilã Carminha, de Avenida Brasil.

Já outro usuário da rede social achou que Veveta estava a cara de outra personagem de novela, a Kim de A Dona do Pedaço. Ele até achou que ainda estava no horário da trama!

Muitas pessoas estão falando que Ivete ficou a cara de Cher!