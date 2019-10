Luana Piovani se despede do namorado em Israel e bate polêmica: - Eu digo o que todo mundo quer dizer e ninguém tem coragem

02/10/2019 | 11:11



Luana Piovani está no meio de mais uma polêmica. Recentemente, o nome da apresentadora repercutiu bastante após ela dizer que é difícil ser cidadã brasileira por causa dos problemas políticos e sociais do país. A fala da loira desagradou bastante gente nas redes sociais e começaram a criticar a personalidade por ela estar reclamando dessa situação e não ser diretamente afetada. Porém, no meio de tantos comentários negativos, a ex-esposa de Pedro Scooby resolveu rebater:

- Enquanto eu tiver vida e der entrevistas vai ser isso, o povo todo vai se chocar. A metade toda do outro povo vai amar, porque eu digo o que todo mundo quer dizer e ninguém tem coragem. E assim vai indo a humanidade. Não me incomodam em nada as criticas, inclusive é o que eu tenho respondido por aí: Não gostou, come menos.

A apresentadora se pronunciou quando estava no aeroporto, voltando de Israel após uma viagem para ficar com o mozão, o jogador de basquete Ofek Malka. Antes de se despedir do namorado, Piovani postou a foto acima no Instagram e se declarou para o atleta com um texto em inglês:

O que eu poderia dizer, Ofek? Que eu só consigo ver sua mão segurando a minha? Que eu amo a bandeira de Israel? Que o seu país me deixou tão feliz e preencheu meu coração? Que você comigo em Jerusalém foi a maior prova de amor? Que eu não paro de pensar em nosso próximo encontro? Eu não sei, meu lindo. São tantos sentimentos. Começando a contagem regressiva...

Ofek comentou a publicação e fez questão de comentar em português e escrever saudade. Que fofo!