Epica no Brasil: fãs começam contagem regressiva para turnê histórica

02/10/2019



Sempre realizando grandes turnês pelo mundo e lançando bem-sucedidos álbuns, a banda holandesa Epica já não precisa mais provar por que é um dos nomes mais exaltados do heavy metal dos últimos tempos e uma verdadeira máquina em conquistar fãs.

Praticamente um ano e meio após excursão na América Latina, os fãs já começaram a contar os dias para reencontrar o grupo que está prestes a iniciar a histórica turnê “Design Your Universe - 10th Anniversary Tour 2019”, que vai passar México, Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Costa Rica. O Diário acompanhou o show em São Paulo do ano passado (veja mais aqui).

Nesta nova passagem pelo País, Simone Simons (vocal), Mark Jansen (guitarra/vocal), Coen Janssen (synth/piano), Ariën van Weesenbeek (bateria/vocal), Isaac Delahaye (guitarra) e Rob van der Loo (baixo) prometem protagonizar grandiosa e memorável apresentação apenas para São Paulo (26 - Tropical Butantã) e Rio de Janeiro (27- Circo Voador), com setlist especial.

A produtora Liberation Tour Booking informou que restam poucos ingressos à venda na capital paulista (www.ticketbrasil.com.br - pista Premium, camarote e acesso ao meet and greet estão esgotados), como fluminense (www.tudus.com.br - acesso ao meet and greet está esgotado), e que a procura está acima do esperado, já que a passagem do quinteto acontece em poucos meses.

Mesmo dez anos após o seu lançamento, o álbum “Design Your Universe” ainda é considerado uma das principais e melhores obras na discografia da banda holandesa. Este trabalho, que nasceu com a responsabilidade de superar o conceitual e aclamado “The Divine Conspiracy”, traz os músicos em uma linha mais inovadora, bombástica e experimental, consolidando o grupo definitivamente em um verdadeiro fenômeno mundial.

E é justamente por conta de toda essa importância que, antes de iniciar a “Design Your Universe - 10th Anniversary Tour 2019” pela Europa e América Latina, o Epica lançou edição especial gold deluxe do clássico disco com vários materiais inéditos até então, com alguns extras, incluindo um CD bônus com músicas em versões no formato acústico. Além disso, em novembro, será lançado o livro “The Essence Of Epica”, que conta a história do grupo nas próprias palavras dos seus integrantes.

Com 17 anos de carreira e milhões de álbuns vendidos, o Epica retorna ao Brasil trazendo um dos shows mais elogiados e impressionantes do momento, e aproveitou a brilhante performance no Download Festival para ilustrar, em vídeo, o que os fãs poderão esperar durante a “Design Your Universe - 10th Anniversary Tour 2019” em mensagem enviada pela bela vocalista Simone Simons e o guitarrista Mark Jansen. Confira aqui .

“É com muita felicidade que anunciamos que, devido ao grande número de pedidos dos nossos fãs na América Latina, vamos levar a nossa apresentação especial em comemoração aos 10 anos de lançamento de ‘Design Your Universe’ também para vocês”, declarou Simone Simons.

O guitarrista Mark Jansen também comentou. “Em celebração de um dos meus discos favoritos do Epica, estamos voltando a um dos territórios de que mais gosto. É muito bom quando uma grande quantidade de pessoas pede para trazermos nosso novo show e conseguimos encontrar uma maneira viável de isso acontecer! Vai ser demais!”.

O disco “Design Your Universe” - lançado em 2009 - , é um dos trabalhos mais importantes na carreira do Epica. Seguindo uma linha mais inovadora, esse trabalho mostra a banda em sua forma mais bombástica e experimental até aquele momento. Além de evidenciar maturidade, perfeita evolução musical e forma espetacular, o disco figurou no topo das paradas mundiais, superando o sucesso conquistado com o antecessor “The Divine Conspiracy”.

Formado em 2002, após a saída do guitarrista Mark Jansen do After Forever, o Epica ficou famoso já no lançamento do debut "The Phantom Agony" (2003). No entanto, o grupo conquistou o Mundo com o excelente feedback dos álbuns "Consign to Oblivion" (2005), "The Divine Conspiracy" (2007) e "Design Your Universe" (2009).

Lotando sempre as principais casas de shows da Europa, América do Norte e Oceania, o grupo invadiu a capa das principais revistas especializadas e sempre é uma das principais atrações de grandes festivais de rock/metal como Wacken Open Air, Hellfest, Download, Rock Hard, entre tantos outros.