Amazon vai trazer filmes e séries da Disney para seu streaming de vídeo no Brasil

Marcella Blass



02/10/2019 | 10:48

Esta semana, a Amazon anunciou um acordo de licenciamento exclusivo de conteúdo da Disney para seu streaming de séries e filmes, o Prime Video. A novidade traz para a plataforma uma série de produções clássicas dos estúdios do Mickey e também títulos que acabaram de sair das salas de cinema.

Ao longo dos próximos dias, as produções começam a integrar o catálogo do serviço de streaming e ficam até o final de setembro de 2020. Entre os filmes que estarão disponíveis no Prime Vídeo estão títulos recentes da Marvel, como Capitã Marvel e Vingadores: Ultimato. Chega também uma leva de versões live-action, como Malévola, Rei Leão e A Bela e a Fera. A lista conta ainda com animações clássicas, como a franquia Toy Store, e também séries célebres como Grey’s Anatomy e How I Met Your Mother.

O Amazon Prime Video está disponível para clientes brasileiros com 30 dias de testes grátis. Após esse período, o valor da mensalidade é de R$ 9,90.

