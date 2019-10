Brincando com o perigo

Do Diário do Grande ABC



02/10/2019



O mato alto e o lixo acumulado, checados in loco pela equipe de reportagem deste Diário, desconstroem o discurso de técnicos do Daee (Departamento de Água e Energia Elétrica), autarquia ligada ao governo do Estado, de que os piscinões do Grande ABC estão preparados para suportar as chuvas do verão que se aproxima. Os R$ 45 milhões investidos na manutenção dos reservatórios não foram suficientes para deixá-los totalmente em condições de reter – e, na sequência, escoar – as enxurradas características da próxima estação. Péssima notícia para região que ainda não se recuperou da tragédia de março, quando temporal arrasou as sete cidades, deixando dez mortos e R$ 1,6 bilhão de prejuízos.

A traumática temporada de chuvas do verão passado deveria ter servido, ao menos, para acelerar a tomada de decisões de autoridades estaduais e municipais no sentido de criar medidas para impedir que o caos de março último se repita. Porém, além dos discursos bem-intencionados, muito pouco foi feito de prático. A única obra de vulto concluída desde então foi o Piscinão do Paço, em São Bernardo, com capacidade para reter 220 milhões de litros d’água. Entregue pelo governo municipal em agosto, não se trata efetivamente de novidade, dado que o projeto é de seis anos atrás.

O contraste entre o que sustentam os técnicos do Daee sobre a manutenção dos 18 piscinões do Grande ABC – na conta não entra o de São Bernardo, por ter sido entregue recentemente – e a realidade que pode ser observada por quem se dispuser a visitar qualquer um deles, como fez a reportagem deste jornal na tarde de ontem, é motivo suficiente para trazer preocupação aos habitantes das sete cidades.

Limpeza de rios e bocas de lobo, campanhas de educação para que a população não jogue lixo nas ruas, ampliação dos programas de coleta seletiva, além de outros projetos de baixo orçamento e alto impacto, deveriam ter sido promovidos nas esferas estadual e municipais durante os últimos meses. Difícil esperar resultado diferente quando se faz tudo igual. Até quando o Estado vai brincar com o perigo?