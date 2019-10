Cinemas mais legais do mundo merecem ser visitados; veja lista

Redação



Deixe para lá as plataformas de streaming e TV sob demanda e assista ao seu próximo filme em um dos cinemas mais legais do mundo. As opções variam desde locais antigos e glamourosos até os mais chiques, que contam com os melhores sistemas de entretenimento.

Segundo uma pesquisa da Booking.com, um a cada cinco viajantes globais planeja escolher um destino de viagem inspirado em um programa de TV ou filme que tenha assistido. Pensando nisso, nada melhor do que aproveitar uma viagem para assistir a alguma obra nas telonas.

Cinemas mais legais do mundo

Castro Theatre – São Francisco, EUA

Divulgação O local é uma ótima opção para quem pretende visitar a cidade de São Francisco

Construído em 1922, o Castro Theatre foi reconhecido como um cartão postal da cidade em 1976 e é um dos últimos cinemas dos anos 1920 em funcionamento nos Estados Unidos. Ele ainda pertence à sua família fundadora e, com sua decoração elegante, recebe eventos, festivais, música ao vivo e novos lançamentos.

Atualmente, também é conhecido como um ponto turístico LGBT, pois foi um dos primeiros cinemas a exibir filmes LGBT nos anos 1970 e rapidamente se tornou um centro político e cultural para a comunidade.

Onde se hospedar

Após uma visita ao Castro, os cinéfilos vão adorar o Hotel Rex San Francisco para manter o tema e decoração dos anos 1920. Este hotel design dispõe de quartos elegantes e charmosos em uma região central.

Orange Cinema Club – Pequim, China

Divulgação O Orange Cinema Club é uma boa opção de atração em Pequim

Localizado no Pacific Shopping Mall, o Orange Cinema Club provavelmente é o cinema mais exclusivo da China e oferece boas experiências aos seus visitantes. Projetado pelo artista Robert Majkut, o local conta com um piano bar, quartos VIP particulares, uma charutaria e três salas de cinema.

Onde se hospedar

O Shichahai Shadow Art Performance Hotel fica no coração de Pequim. Os hóspedes vão adorar esse local pacífico, afastado da área urbana movimentada e situado na região histórica de Hutong. Os visitantes poderão realizar atividades culturais tradicionais, como aulas de pintura para o teatro de sombras, de caligrafia e de preparo de guiozas. Para quem curte um espetáculo além da telona, o hotel apresenta uma peça gratuita de teatro de sombras todas as terças, quintas e sábados.

Arena de Pula – Pula, Croácia

Divulgação Vista da Arena de Pula na Croácia

A Arena de Pula, na Croácia, é um dos últimos anfiteatros do mundo. O local é muito recomendado por sua história e pontos turísticos antigos. Ele foi construído no século I d.C. e originalmente era usado para lutas de gladiadores durante o Império Romano.

Hoje em dia, no entanto, a única ação que é possível ver na arena são os filmes do Festival de Cinema de Pula.

Onde se hospedar

O encantador Apartments Forum está localizado no centro histórico de Pula, com vista para o Templo de Augusto, o Forum e a famosa Arena de Pula. Os viajantes vão amar o clima caseiro, com cozinha completamente equipada, varanda mobiliada, quartos arejados e espaçosos e uma imensa variedade de comodidades bem pertinho.

St. George Open Air Cinema – Sydney, Austrália

Divulgação O local tem vista para a Ópera de Sydney

Os espectadores vão adorar visitar o St. George Open Air Cinema em Sydney, apelidado de cinema mais bonito do mundo. e seu assento, o visitante consegue ver a tela sendo erguida, tendo como pano de fundo a Ópera e a Baía de Sydney, além de uma variedade de bares e restaurantes dos dois lados.

Onde se hospedar

Perfeitamente situado no centro de Sydney, o estiloso Adina Apartment Hotel Sydney Central dispõe de apartamentos modernos, piscina ao ar livre aquecida, banheira de hidromassagem, academia, sauna e churrasqueira.

Sol Cinema – Swansea, País de Gales

Divulgação O Sol Cinema é uma atração diferenciada para quem visita o País de Gales

Famoso por ser o menor cinema alimentado a energia solar do mundo, o Sol Cinema tornará a sua viagem ao País de Gales ainda mais emocionante. Apesar de não ostentar um estilo VIP, ele oferece aos espectadores um tapete vermelho, uma recepcionista e pipoca.

Onde se hospedar

Os espectadores ecologicamente corretos vão adorar o Parc-Le-Breos House, cercado pela fascinante paisagem galesa e que oferece culinária local tradicional. O viajante poderá relaxar em um quarto espaçoso com banheiro privativo e sentir-se em casa.

