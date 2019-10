Avanço de políticas públicas é demanda de jovens no Desafio de Redação

Flavia Kurotori



01/10/2019 | 22:53



Alunos da EE (Escola Estadual) Mário Alexandre Faro Nieri, em Ribeirão Pires, desejam melhoria de políticas públicas no Grande ABC. Os jovens escreveram, ontem, sobre A Região Que Eu Quero Em 2030, tema da 13ª edição do Desafio de Redação, concurso promovido pelo Diário e pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano).

“Eu gostaria de morar em uma região harmoniosa, onde todo mundo vivesse bem e com acesso ao básico”, afirmou Iris Wadja, 14 anos, estudante do 9º ano do ensino fundamental. Em sua dissertação, a menina citou saneamento básico e saúde como setores que precisam de mais investimento.

Da mesma turma, Rauan Henrique Santos, 14, escreveu um texto argumentativo expondo problemas que precisam de solução até 2030. Saúde, moradia e segurança foram alguns dos aspectos mencionados. “O tema me fez refletir sobre o local onde eu quero viver no futuro”, comentou.

Maria Fernanda Mota de Paiva, 14, também do 9º ano, destacou que o Grande ABC, principalmente Rio Grande da Serra, cidade onde reside, carece de limpeza nas vias públicas, além das ruas estarem em más condições. “Tem muitos lugares onde o mato está alto e há acúmulo de lixo.”

Segundo Marcela Kazuko Seki Betto, vice-diretora da escola, os alunos costumam debater o futuro na disciplina projeto de vida e o desafio é uma maneira de dar ênfase à discussão. “O concurso é uma oportunidade para discutir temas voltados para a sociedade.”

A ação é patrocinada pelo Cemitério Vale dos Pinheirais, em Mauá, e conta com apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Básico) de São Caetano.