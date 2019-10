Pesquisadores celebram desbloqueio de recursos

Aline Melo



01/10/2019 | 22:49



O MEC (Ministério da Educação) anunciou na segunda-feira o descontingenciamento de R$ 1,156 bilhão para as universidades federais. Segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, as instituições seguem com 15% do orçamento represado. Os recursos serão distribuídos proporcionalmente, de acordo com o bloqueio em cada universidade. Para o pagamento de bolsas de estudo vigentes concedidas pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) foram liberados R$ 270 milhões. Entre os pesquisadores do Grande ABC o sentimento é de alívio, misturado ao temor de novos cortes e agravamento da situação financeira das universidades.

Moradora de Santo André, Graziele Ferreira, 31 anos, é doutoranda na UFABC (Universidade Federal do ABC) e sua pesquisa, até 2021, é na área de controle do enfisema pulmonar. Apesar do alívio em saber que houve liberação de recursos, ela se preocupa com a possibilidade de novos cortes.

A estudante lembrou que a bolsa é o salário do pesquisador, sem a qual não é possível se dedicar ao trabalho e garantir os resultados que posteriormente serão úteis à sociedade, como o seu estudo na área de saúde. “Sem os alunos da pós-graduação a ciência vai ficar estagnada. Então, mesmo que a minha bolsa teoricamente esteja garantida, a nossa preocupação é pela situação como um todo”, concluiu.

Bruna Almeida, 26 anos, é biomédica e pesquisa na Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) como o organismo humano interage com o fungo causador de uma micose que existe apenas na América Latina e que tem 80% dos casos no Brasil. Sua bolsa, que vigora até novembro de 2022, é paga pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), que anunciou na semana passada o repasse de outubro para as 80 mil bolsas ativas. “A bolsa é meu salário. Não consigo ir ao laboratório e desenvolver minha pesquisa sem ela. Se acabar, o dinheiro da pesquisa será perdido e ficarei desempregada”, lamentou.

Bruna celebrou os recursos que chegarão às instituições para as despesas essenciais. “As universidades estão ficando sem serviços básicos, como, por exemplo, limpeza, segurança, fornecimento de alimentação no restaurante universitário e energia elétrica”, citou.

Presidente da ANPG (Associação Nacional dos Pós-Graduandos), Flavia Calé atribui a liberação à luta da sociedade civil organizada, dos estudantes e professores universitários, mas destacou que é preciso garantir o descontingenciamento total do orçamento deste ano e a manutenção dos recursos no ano que vem.