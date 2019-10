Família quer saber como químico se feriu em balada

Yasmin Assagra



01/10/2019 | 22:47



Família e amigos do químico Leonardo Vinícius de Andrade, 31 anos, questionam suposta agressão sofrida dia 28 de setembro na casa noturna Rancho do Serjão, no bairro Jardim do Mar, em São Bernardo.

De acordo com os familiares, Leonardo teria saído de um aniversário em Santo André e seguido até a casa de shows para encontrar um amigo. Chegando no local, avisou os familiares e depois, não entrou mais em contato. Por volta das 2h, a vítima teria sido encontrada no banheiro, com hemorragia no nariz, fraturas pelo corpo e ferimentos no tórax, pernas, axilas e coxas e encaminhado ao Hospital Assunção, em São Bernardo.

“Um enfermeiro me ligou e contou o acontecido. Disse que ele (Leonardo) estava machucado e que ia passar por uma cirurgia para estancar o sangramento do nariz. Na unidade, ainda consegui vê-lo, mas ele não se lembrava de nada do que tinha acontecido”, comenta a cabeleireira e tia da vítima, Shirley Santos, 54.

Shirley ainda conta que, na segunda-feira, funcionários do Rancho do Serjão entraram em contato com os familiares e disseram que Leonardo havia sofrido um acidente em uma das escadas de uso interno. “Nos contaram ainda que ele caiu na cozinha, mas gostaríamos de ver as câmeras de segurança e ter mais informações sobre esse ocorrido”, lamenta a tia.

Em nota, o Rancho do Serjão pontua que não houve agressão nas dependências da casa. “O Rancho lamenta o episódio e informa que estão sendo adotadas todas as medidas cabíveis em relação ao caso.”

O Hospital Assunção relata que a vítima chegou à unidade com politraumatismo, foi submetida a procedimento cirúrgico e encontra-se em observação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). No momento, segue realizando exames diagnósticos. O paciente encontra-se com quadro clínico estável. O caso está sendo investigado pelo 2° DP (Rudge Ramos).



OUTRO CASO

Em dezembro de 2018, um estudante de 21 anos teria sido agredido por seguranças na mesma casa noturna. A vítima informou que estava no local quando o segurança pediu para retirar o boné, quando o funcionário teria o empurrado até a área externa, onde foi agredida.