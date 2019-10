Crime violento mata 17 por mês

Flavia Kurotori



01/10/2019 | 22:44



Levantamento do Conjuscs (Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura da USCS), com base em dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, aponta que o Grande ABC registrou, em média, 17 mortes por mês decorrentes de crimes violentos letais e intencionais em 2018, totalizando 207 vítimas. Os óbitos desta natureza reduziram 5,9%, uma vez que em 2017 foram 220 ocorrências – aproximadamente 18 por dia.

Vale destacar que o indicador de mortes decorrentes de crimes violentos letais e intencionais foi criado em 2006 pela Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública) e inclui casos de homicídio doloso (quando há intenção de matar), lesão corporal seguida de morte e latrocínio (roubo seguido de morte). Os números não incluem a letalidade policial, que é divulgado separadamente pela SSP.

David Pimentel Barbosa de Siena, pesquisador do Conjuscs e coordenador do Observatório de Segurança Pública da USCS, avalia que a redução segue tendência histórica, porém, há divergência em relação às causas. “Uma das hipóteses é a hegemonia do PCC (Primeiro Comando da Capital) e do crime organizado de modo geral (no Estado), e outra teoria é a mudança de políticas públicas adotadas pelo Estado”, explica.

A SSP informou, em nota, que não comenta pesquisas cuja metodologia desconhece. Contudo, assegurou que “a melhoria nos índices de segurança é resultado de investimentos e políticas públicas adotadas nos últimos anos”.

No entanto, o especialista destaca que, caso indicador considerasse o número de pessoas mortas durante operações das polícias Civil e Militar, o resultado seria diferente. “O aumento da letalidade policial é uma tendência nacional, pois há esta tendência do endurecimento policial e, inclusive, a conjuntura política pode estar influenciando nesta postura”, assinala.

De fato, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em setembro, a letalidade policial no País aumentou 19,6% entre 2017 e 2018, passando de 5.179 vítimas para 6.220, maior número da séria histórica, iniciada em 2012. Ainda que o documento aponte que, no período, este tipo de óbito tenha caído 9,4% – de 940 para 851 casos – no Estado, dados indicam que haverá aumento neste ano: entre janeiro e março, foram 213 vítimas, 8% mais do que no primeiro trimestre do ano passado.



INTERVENÇÕES

Para encolher não apenas o número de mortes causadas por crimes violentos, mas também outros tipos de crimes, Siena propõe a integração das polícias. “A PM faz o trabalho de prevenção e a Polícia Civil, de investigação, não faz sentido ter duas polícias que atuam de forma incompleta, era preciso integrar os dois órgãos”, sugere. “Fora a GCM (Guarda Civil Municipal), que precisava receber poder de polícia e ser integrada às forças estaduais.”

O pesquisador do Conjuscs observa, ainda, que a diminuição da letalidade policial é necessária. “Não conheço lugar do mundo que seja seguro e tenha altos índices de letalidade policial. Normalmente, os locais com melhores índices de segurança são onde a polícia mata pouco”, ressalta. “(No Estado de São Paulo) Mesmo após a redemocratização, os dispositivos de controle social permaneceram intactos, regidos pelas mesmas lógicas de regime militar”, afirma.

Sobre esta questão, o comunicado da SSP esclareceu que, “conforme determina a resolução SSP/40, toda morte em decorrência de intervenção policial é rigorosamente investigada pelo DHPP e pelas corregedorias, com o acompanhamento do Ministério Público e do Judiciário”.