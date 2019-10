Venda de veículos aumenta 10% em setembro ante 2018

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



02/10/2019 | 07:21



O mercado de veículos novos cresceu 10,1% em setembro na comparação com o mesmo mês de 2018, conforme dados preliminares do mercado. As informações oficiais serão divulgadas hoje pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). O aumento do comércio de zero-quilômetro, porém, se deve à diferença de dias úteis, com dois a mais em setembro deste ano. Na conta pela média diária, que retira esse efeito, o mercado ficou estável, com ritmo de 11,2 mil unidades vendidas por dia.

No mês passado, foram emplacados 234,8 mil automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, volume 3,4% menor que o de agosto – que levou o título de terceiro melhor mês do ano em vendas, atrás somente de maio, que liderou, e julho. Essa variação também se deve à diferença de dias úteis, nesse caso de um a mais em agosto. Pela média diária, houve crescimento de 1,2%.

No acumulado do ano, foram vendidas 2,03 milhões de unidades, alta de 11% em relação a igual período em 2018. Só o setor de automóveis e comerciais leves vendeu 1,94 milhão de unidades, 8,8% acima do ano passado. A GM lidera o mercado, com 17,8% de participação, seguida por Volkswagen (15,3%) e Fiat (13,7%).

Na avaliação do consultor da ADK Automotive, Paulo Roberto Garbossa, o mercado interno está reagindo, e setembro figurou como o quarto melhor desempenho do ano. Esse movimento é importante porque, com a acentuada crise na Argentina – o que pode tomar outros rumos após a eleição presidencial deste mês –, é importante equilibrar o ritmo de produção. Tanto que, devido à queda no volume de pedidos, a GM vai definir ainda nesta semana se adotará férias coletivas e lay-off, medidas que a Volks tomará em dezembro e janeiro, respectivamente. (com Estadão Conteúdo)