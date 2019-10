Caixa inicia adesão ao saque-aniversário do FGTS

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



02/10/2019 | 07:17



A Caixa liberou a adesão ao saque-aniversário aos trabalhadores que desejarem retirar, anualmente, quantia que varia de 5% a 50% do saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) a partir do ano que vem. Quem fizer a opção, porém, deve ponderar que, em contrapartida, se for demitido sem justa causa, terá acesso apenas à multa de 40%, mas não ao valor total do fundo. A decisão de aderir à modalidade só pode ser cancelada após dois anos. Para ativá-la, basta acessar o site fgts.caixa.gov.br ou baixar o aplicativo FGTS. É possível pedir o crédito em conta de qualquer banco.

O depósito será feito da seguinte maneira: quem nasceu em janeiro e fevereiro, recebe entre abril e junho de 2020; em março e abril, de maio a julho de 2020 e, por fim, nascidos em dezembro, de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021. A partir de 2021, a liberação ocorrerá no mês de aniversário do trabalhador. que poderá escolher data, no primeiro ou décimo dia do referido mês. A diferença é que, ao optar pelo décimo, base de cálculo do valor a receber será acrescida de juros e atualização monetária do mês de saque. Os valores ficam disponíveis para saque por três meses. Se não retirá-los, voltam automaticamente para a sua conta no FGTS.

Para o coordenador dos cursos de pós-graduação da Faculdade Fipecafi, Estevão Alexandre, quem possui valores acima de R$ 1.000 para retirar anualmente, caso de quem tiver no fundo acima de R$ 10 mil, o melhor é não mexer no montante, pois, se for demitido, não terá acesso ao valor total. “Mesmo para quem não tem a intenção de usar o FGTS para comprar imóvel, vale mais a pena deixar o dinheiro lá, pois se trata de uma garantia caso perca o emprego.”