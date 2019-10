Coreia do Sul diz que Coreia do Norte disparou projétil em sua costa leste

01/10/2019 | 20:09



As Forças Armadas da Coreia do Sul afirmaram que a Coreia do Norte disparou ao menos um projétil em sua costa leste, no que parecia ser uma demonstração de suas capacidade militares expandidas, antes de negociações nucleares com os Estados Unidos. O comando militar sul-coreano ainda não havia confirmado nesta quarta-feira (hora local) qual seria a arma nem a distância percorrida.

O lançamento ocorre após um graduado diplomata norte-coreano afirmar na noite de terça-feira que Pyongyang e os Estados Unidos chegaram a um acordo para retomar conversas no nível de grupos de trabalho neste fim de semana.

As negociações estão em um impasse há meses, após o colapso de uma cúpula em fevereiro entre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o presidente americano, Donald Trump, por causa de desavenças sobre um acordo de retirada de sanções americanas tendo como contrapartida o desarmamento da Coreia do Norte. Fonte: Associated Press.