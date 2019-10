Recall da Kawasaki: modelo Ninja 400 é chamado por possível quebra no rolamento

Luchelle Furtado



01/10/2019 | 18:48

O Procon-SP anunciou aos consumidores sobre seus direitos no que diz respeito ao recall das motocicletas modelo Ninja 400 ano 2019, fabricadas entre agosto de 2018 e julho de 2019 — chassis 96PEXSG1*KFS00001 até 96PEXSG1*KFS01060.

A empresa Kawasaki Motores do Brasil Ltda deverá apresentar os esclarecimentos necessários com informações claras e precisas sobre os riscos para o consumidor, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.

Recall da Kawasaki

No comunicado, a empresa informou ter verificado que o rolamento do flange da coroa da roda traseira foi instalado sem a aplicação de graxa lubrificante, o que pode resultar na quebra do rolamento, provocar instabilidade na condução com potencial para queda ou colisão. Além disso, a Kawasaki alertou que o uso das motocicletas deve ser suspenso.

Os proprietários dos veículos deverão agendar uma visita a uma das concessionárias autorizadas para a substituição do rolamento do flange da coroa da roda traseira.

Já os consumidores que sofrerem algum tipo de acidente, pela manipulação do produto, poderão solicitar, por meio do Judiciário, a reparação dos danos eventualmente sofridos.

Motos mais legais do mundo

Harley-Davidson, Triumph e Kawasaki são algumas das marcas que conquistam os fãs de motocicletas. Assim como elas, outras montadoras fabricam modelos para todos os tipos de pilotos, que variam desde os mais confortáveis até os radicais, indicados para motocross. Na galeria, veja algumas das motocicletas mais legais do mundo:

Foto: Divulgação Ducati Panigale V4 S Foto: Divulgação Ducati Panigale V4 S Foto: Divulgação Harley-Davidson Low Rider S Foto: Divulgação Harley-Davidson Low Rider S Foto: Divulgação Kawasaki Versys 1000 Foto: Divulgação Kawasaki Versys 1000 Foto: Divulgação Ninja ZX 6R Foto: Divulgação Kawasaki Versys X 300 Tourer Foto: Divulgação Kawasaki KX450 Foto: Divulgação Kawasaki Concours 14 Foto: Divulgação Kawasaki H1 500 SS Mach III Foto: Divulgação Kawasaki J300 Foto: Divulgação Kawasaki Ninja H2 Foto: Divulgação Kawasaki Ninja H2R Foto: Divulgação Indian Scout Bobber Jack Daniel’s Foto: Divulgação Indian Scout Bobber Jack Daniel’s Foto: Divulgação Indian Chieftain Elite Foto: Divulgação Indian Chieftain Elite Foto: Divulgação Indian Chief Foto: Divulgação Yamaha XJ6-N Foto: Divulgação Yamaha Crosser Foto: Divulgação Yamaha Niken Foto: Divulgação Yamaha MT-09 Foto: Divulgação Yamaha XSR900 Foto: Divulgação Yamaha XSR900 Foto: Divulgação Yamaha NEO 125 Foto: Divulgação Honda CB 500F Foto: Divulgação Honda X-ADV Foto: Divulgação Honda SH300i Foto: Divulgação Honda CRF 1000L Africa Twin Foto: Divulgação Harley-Davidson Road King Classic Foto: Divulgação Harley-Davidson Roadster Foto: Divulgação Harley-Davidson Roadster Foto: Divulgação Harley-Davidson Iron 883 Foto: Divulgação Harley-Davidson Softail Sport Glide Foto: Divulgação Softail Fat Bob Foto: Divulgação Harley-Davidson Sportster Iron 1200 Foto: Divulgação Harley-Davidson FXDR 114 Foto: Divulgação Harley-Davidson Fat Boy Foto: Divulgação Triumph Bobber Black Foto: Divulgação Triumph Bonneville T100 Black Foto: Divulgação Triumph Speed Triple R Foto: Divulgação Honda CB 600 F Hornet Foto: Divulgação Honda CB 1000 R