Angélica comenta sobre início de casamento com Luciano Huck: - Tinha muito para não dar certo

01/10/2019 | 18:11



Angelica e Luciano Huck estão juntos há 15 anos e, apesar de hoje terem uma linda família, no começo as coisas não foram tão fáceis para o casal, uma vez que Angelica engravidou três meses após o início do namoro. Em entrevista para o podcast Instituto Dona de Si com apresentação de Suzana Pires, a artista contou mais sobre seu casamento, segundo informações da colunista Patrícia Kogut:

- Quando eu comecei a namorar o Luciano, estava com 30 anos. Dizem que é a hora que o relógio biológico bate. Tem isso. Aí vimos um no outro uma vontade muito grande de querer formar uma família. A gente estava namorando há três meses e eu engravidei. Planejei? Não. Eu estava namorando há três meses, gente! Tive namorado de sete anos, de três anos.

E continua:

- A gente conversava sobre. Eu estava com o DIU há muito tempo. Falei: Vou tirar o DIU porque eu estou precisando. Ele falou: Está bom. E eu: Tá bom? Mas eu vou tirar o DIU. A gente não conversou sobre isso, mas a gente queria, porque em três meses aconteceu. E o casamento tinha muito para não dar certo, e foi dando muito certo!

Hoje os dois são pais de Joaquim, Benício e Eva. Angélica ainda conta mais sobre a importância da maternidade na sua vida, e como foi conciliar sua carreira na TV com a vida de mãe:

- Nós temos que passar para os filhos que sentimos prazer no que fazemos. Se a gente estiver feliz, eles vão estar felizes. Não adianta ser uma pessoa frustrada. Eles sabem quando tem uma verdade. Mas, quando tive o primeiro filho, eu não deixava que ele me visse saindo. Saía de casa escondida, parecia um rato rastejando para ele não me ver saindo de casa. Ele chorava, ficava numa ansiedade, achando que eu tinha desaparecido.

Mas com um pouco mais de experiência e com a chegada do seu segundo filho, Benício, as coisas foram mudando:

- Na segunda eu falava: Mamãe está saindo. Ele não chorava, não fazia nada. E eu: Ué, mas não vai nem chorar? A gente aprende na prática, no instinto. Já a Eva.... Ela é que sai. Ela é dona de si. Tem dois irmãos, é a terceira, é libriana. Não precisa de mais nada. Está resolvida.