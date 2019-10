Juventus e Atlético de Madrid vencem e lideram grupo da Liga dos Campeões

01/10/2019 | 18:10



Finalistas da Liga dos Campeões da Europa em temporadas recentes, Juventus e Atlético de Madrid conquistaram nesta terça-feira a primeira vitória nesta edição do torneio e já saltaram para a liderança do Grupo D. E ambos triunfaram com facilidade. A equipe italiana bateu o Bayer Leverkusen em Turim por 3 a 0, enquanto o time espanhol derrotou o Lokomotiv Moscou por 2 a 0, na Rússia.

Como empataram na primeira rodada, ambos somam quatro pontos, com a Juventus à frente por ter vencido por placar mais dilatado, o que o deixa com um gol a mais de saldo. O Lokomotiv Moscou soma três pontos, enquanto o Bayer Leverkusen ainda não pontuou no Grupo D.

A Juventus começou a encaminhar a sua vitória aos 13 minutos do primeiro tempo, com um gol de oportunismo de Higuaín. No lance, Cuadrado cruzou, Tah tentou o corte de cabeça, mas a bola sobrou para o argentino, que dominou e bateu rasteiro da entrada da área, no canto direito da meta defendida por Hradecky.

Os outros gols saíram na etapa final. Ao 17, Cristiano Ronaldo passou para Higuaín, que tentou devolver para o português, mas viu a bola ficar com Bernadeschi, que finalizou de esquerda para as redes. Já no fim, aos 44, Dybala acionou Cristiano Ronaldo, que bateu na saída de Hradecky para fazer 3 a 0.

Na Rússia, o Atlético de Madrid definiu a sua importante vitória sobre o Lokomotiv no segundo tempo. Os gols da vitória por 2 a 0 foram marcados por João Felix, aos três, e Thomas, aos 13 minutos.

A terceira rodada do Grupo D da Liga dos Campeões está marcada para 22 de outubro, datas dos duelos Atlético de Madrid x Bayer Leverkusen e Juventus x Lokomotiv Moscou.