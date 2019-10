Casamento de Justin e Hailey Bieber reúne personalidades em festa reservada

01/10/2019 | 17:39



O cantor Justin Bieber, de 25 anos, e a modelo Hailey Bieber, de 22, oficializaram a união nesta segunda-feira, 30. A cerimônia, que ocorreu na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, foi reservada e contou com um pouco mais de cem convidados, de acordo com o site Us Weekly.

Os dois já haviam se casado no civil, em Nova York, há um ano. Na festa de ontem, estavam presentes a modelo Kendall Jenner e o empresário Scooter Braun.

Bieber trata de sua depressão e esse foi um dos motivos que fizeram com que a festa de casamento demorasse a ser realizada. O cantor mudou sua postura e tem se mostrado cada vez mais religioso de alguns anos para cá.

No último dia 25 de setembro, Hailey participou de uma despedida de solteira com Jenner. A modelo e Bieber namoraram de 2015 a 2016 e depois reataram em 2018, pouco tempo depois de o cantor se separar da então namorada Selena Gomez.