01/10/2019 | 17:27



Um sistema de alta pressão deixará o tempo estável nesta quarta-feira (2) em todo Grande ABC. O dia será de pouca nebulosidade e calor e a umidade relativa do ar deverá ficar próxima dos 30% no período da tarde. A temperatura mínima prevista é de 17ºC e a máxima poderá chegar aos 31°C. Essas condições de tempo deverão continuar até sábado, mas a partir do domingo a previsão é de aumento da nebulosidade e chuva no final da tarde.