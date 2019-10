MEGA: veja como acessar o site mesmo bloqueado

Marcella Blass



01/10/2019 | 17:18

Na última segunda-feira (2), o serviço de armazenamento de arquivos MEGA foi bloqueado pelas operadoras Claro, Oi, Vivo e Algar Telecom por conta de uma determinação da Justiça de São Paulo. Outros nove sites também foram bloqueados em um processo que corre em segredo de justiça.

O que é DNS? Os servidores DNS (Sistema de Nomes de Domínios, em português) são responsáveis por relacionar o nome de um site com o número de IP necessário para acessá-lo. É ele que permite que você digite www.33giga.com.br na barrinha do navegador em vez uma série de números e pontos referentes ao endereço da página.

A ação das operadoras têm impedido os internautas de acessar o site do serviço de armazenamento de arquivos. Em seu perfil oficial no Twitter, o MEGA chegou a fazer um apelo diretamente à Vivo: “Estamos recebendo relatos de nossos usuários de que a Vivo está bloqueando o mega.nz por meio de um bloqueio de DNS. Por favor, retifique isso o mais rápido possível! Você está interferindo na internet de seus cliente”.

Com o bloqueio, uma grande quantidade de usuários do MEGA está sem acesso aos seus arquivos armazenados na plataforma. Uma saída para esse problema é alterar os servidores DNS padrão da sua operadora por outro. Para te ajudar nessa tarefa, o 33Giga te dá 3 opções:

Google Public DNS

O serviço gratuito de resolução de DNS é bastante básico. Para usá-lo basta configurar computador ou roteador com endereços abaixo:

Endereços IPv4

8.8.8.8

8.8.4.4

Endereços IPv6

2001:4860:4860::8888

2001:4860:4860::8844

OpenDNS

Além dos recursos de DNS, o serviço se estende também à correção de erros ortográficos, proteção contra phishing e filtragem de conteúdo. Contém anúncios na versão grátis. Para usá-lo, basta configurar o computador com os endereços a seguir:

208.67.222.222

208.67.220.220

GigaDNS

Este é um DNS público com baixa latência e operação brasileira. Para usá-lo, basta configurar seu computador com os seguintes endereços:

DNS Principal IPv4: 189.38.95.95

DNS Secundário IPv4: 189.38.95.96

DNS Principal IPv6: 2804:10:10::10

DNS Secundário IPv6: 2804:10:10::20

Como alterar o DNS?

Para alterar o seu servidor DNS siga os passos abaixo:

1 – Abra o menu Iniciar e vá até as Configurações.

2 – Entre na opção Rede e Internet. Depois, em Central de Rede e Compartilhamento.

3 – Na lateral esquerda, vá até Alterar as configurações do adaptador.

4 – Vai se abrir uma janela com diversas opções para marcar. Selecione o “Protocolo IP Versão 4” e clique no botão Propriedades.

5 – Marque a opção Usar os seguintes endereços de servidor DNS e adicione os números que desejar. Agora, é só confirmar em OK.