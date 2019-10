Atriz de As Patricinhas de Beverly Hills diz que seu marido conspirou com os filhos para prendê-la!

01/10/2019 | 16:11



Stacey Dash, que ficou famosa por participar de As Patricinhas de Beverly Hills, foi detida pela polícia da Califórnia, Estados Unidos, por violência doméstica contra seu marido, Jeffrey Marty. A atriz, no entanto, acredita que tudo foi parte de um esquema armado por ele para colocá-la na cadeia, de acordo com informações do TMZ.

Segundo o site, a atriz teria ligado para a emergência após o marido tentar estrangulá-la. Porém, no momento em que a polícia chegou à residência do casal, encontrou marcas de agressão apenas em Marty, o que fez com que Dash fosse detida. Ela, no entanto, garante que o marido estava conspirando para prendê-la, já que forjou os machucados, que não foram infligidos pela atriz.

Stacey ainda diz que ele treinou seus filhos, de 15, 14 e 10 anos de idade, a como deveriam agir em frente a polícia para acobertar a brutalidade do pai em relação à esposa, e fez com que a provocassem, a chamando, inclusive, de vadia. Por ser advogado, a atriz afirma que Marty saberia o que dizer em frente às autoridades para se colocar como vítima da situação.

Além disso, Stacey teria assinado documentos em que se coloca como indigente - ou seja, diz que não tem dinheiro disponível para contratar um advogado e arcar com os custos do processo. Isso ainda deverá ser provado perante as autoridades, mas por enquanto foi designado um advogado da defensoria pública para a atriz. Complicado, hein?