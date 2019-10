Apresentador do Globo Esporte, Alex Escobar se defende após acusação de abuso psicológico do filho: - Estou sendo injustiçado

01/10/2019 | 16:11



O filho do apresentador Alex Escobar, Pedro Escobar, foi até sua conta no Twitter nessa terça-feira, dia 1º, para fazer um verdadeiro desabafo sobre sua relação com o pai. O jovem de 19 anos de idade disparou que tem depressão há cinco anos e que seu pai minimiza sua dor.

Em uma série de publicações, que já foram deletadas por Pedro, o menino revelou o motivo de estar fazendo essa declaração publicamente:

O meu pai é o apresentador do Globo Esporte, Alex Escobar, e depois de sofrer muitos abusos da parte dele, eu decidi expor e me manifestar. Eu tenho depressão há cinco anos. Desde que ele descobriu que eu era gay e passou três meses sem falar comigo. Depois disso as coisas só foram piorando mais. Em dezembro de 2017 eu tive uma tentativa de suicídio em que eu tomei uma grande quantidade de remédios e fiquei internado. Nesta ocasião, a única ação dele foi me dar uma bronca e dizer que sou um ingrato por fazer isso.

Em seguida, ainda comentou sobre a falta de pagamento da sua pensão por direito:

Ele nunca paga a pensão que ele deveria me pagar. O salário dele é de 80 mil reais e, fazendo os cálculos, ele deveria me dar cinco mil e 300 reais por mês até os 24 anos de idade, ou enquanto eu continuar estudando. Porém, no começo desse ano ele me mandou um áudio se recusando a me oferecer qualquer tipo de estudo esse ano.

O colunista Leo Dias entrou em contato com Alex Escobar que se pronunciou sobre o depoimento do filho e revelou estar muito triste com a situação:

Como me defender de uma coisa que eu não sou? Que eu não faço. Estou sendo injustiçado. E é a minha palavra contra dele, infelizmente. Pergunta para as pessoas que me conhecem, que convivem comigo, nossa família. Essas pessoas podem dizer melhor do que eu, e podem ter até mais credibilidade já que estamos falando um contra o outro. Ele toca em temas sensíveis ali, realmente, mas são totalmente mentirosos. 100% das pessoas que convivem comigo podem atestar isso. Eu tenho a minha consciência muito limpa de que não sou o que ele descreve, de que não fiz o que ele descreve, e a minha família e amigos podem falar por mim. Estamos todos muito tristes. É muito injusto.

Lembrando que em junho desse ano, o jornalista participou do programa Tamanho Família, onde falou sobre o relacionamento com os seus filhos, e na época, deixou bem claro que tinha problemas com Pedro:

- Tento ser o melhor pai possível, gosto de ser pai. Tenho uma proximidade grande com a Mariana, ainda somos muito chegados. Sou muito confidente dela, mas acho que alguma coisa pode passar. Com o Pedro a gente tem dificuldades, mas tenho fé que um dia a gente vai ser chegar mais. E o Francisco, eu nem pensava em ser pai mais, até que ele veio!

Diante de toda essa situação, a colunista Fábia Oliveira também entrou em contato com a irmã mais velha, Mariana Escobar, de 21 anos de idade, e a mesma declarou que o irmão é um sociopata:

Ele é um sociopata diagnosticado. Meu pai tenta ser com ele o que ele é comigo. Mas é muito complicado. Meu pai paga o aluguel dele, a mesada, e custeia os estudos. Mas ele largou o ensino médio. Ele teve problemas com a minha mãe, quis se mudar da casa da minha mãe, e a primeira coisa que meu pai fez foi procurar um apartamento pra ele morar. Ele escolheu morar em Niterói pra ficar bem longe da gente. Ele sai direto, faz o que quer com o dinheiro que meu pai dá pra ele. Então é injusto ele dizer que não tem respaldo algum. Recentemente, meu pai arranjou até um emprego para ele.