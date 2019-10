Larissa Manoela usa aplicativo para conseguir dormir e desabafa: - Crescer não é fácil

01/10/2019 | 16:11



Vez ou outra Larissa Manoela, que cresceu em frente às câmeras, defende que está mais madura e, por isso, pode usar roupas mais transparentes, além de fazer declarações sobre sua vida íntima. Agora, segundo informações da colunista Patrícia Kogut, a estrela, de 18 anos de idade, voltou a falar sobre essa sua fase atual na vida durante uma live em uma rede social:

- É uma fase delicada. Crescer não é fácil. Principalmente na frente de tanta gente que me acompanha, da faixa etária dos que me seguem (...) Estou prestes a fazer 19 anos. Mas não é assim: Fez 18 anos e tudo mudou. Dúvidas surgem e vem um aprendizado de encarar uma nova fase. Nada melhor do que relatar em canções, disse ela, explicando que falará mais sobre atitude feminina em suas próximas músicas.

Além disso, explicou que às vezes usa um recurso para conseguir dormir:

- Eu uso aplicativo para meditar. Tem meditações incríveis: umas rápidas de três minutos, outras de dez, de meia hora. Estou usando para tentar dormir e está me ajudando para caramba.