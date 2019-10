A força da presença

Vinícius Castelli



02/10/2019 | 07:14



Se dos anos 2000 para trás os encontros entre as pessoas eram mais frequentes, com conversas e happy hours com ‘olho no olho’, hoje os tempos são outros. Tudo está cada vez mais virtual. E a arte chega para lembrar do quão importantes e saudáveis um abraço e bate papo presencial podem ser.

É isso o que aborda o espetáculo teatral A Festa – Estratégias Musicais Para Sobreviver, que toma conta da agenda do Sesi São Bernardo, onde será apresentado em curta temporada, de amanhã a domingo. A entrada é gratuita, mas é necessário fazer reserva dos bilhetes por meio do site www.sesisp.org.br/meu-sesi.

A obra, com direção assinada por Claudia Schapira e o elenco do Núcleo Experimental de Artes Cênicas do Sesi-SP, se desenrola em um baile. O DJ contratado simplesmente não aparece no evento. Com isso, os convidados se incumbem, um a um, de colocar nos alto-falantes músicas que lhes são importantes por alguma razão.

A história é costurada, por meio da trilha sonora, e fala da vivência de cada um dos presentes na festa. A diretora explica que o ponto de partida para a criação da obra foram as histórias de vida, de fato, de cada um dos que fazem parte da peça. “Coisas que marcaram a vida deles e que acharam ser relevantes trazer para apresentar”, revela.

Para a diretora, a qualidade de presença é assunto que está em alta. “No sentido de as pessoas estarem o tempo todo atrás de uma tela (de celular), parecendo que estão cheias de amigos. Mas estão cada vez mais sozinhas”, frisa.

Segundo a diretora, a ideia de mostrar o baile é apresentar ao público essa possibilidade de encontros, de celebração. Ela diz que a sugestão do espetáculo é refletir sobre alguns dos maiores males dessa época que, segundo a diretora, são as redes sociais.

“Não como uma crítica, não sou contra a tecnologia”, afirma. Mas a questão, para ela, é que nada substitui a presença física. “A não ser quando a distância é intransponível”, diz. “Está faltando esse privilegiado encontro presencial. Abordamos a necessidade da festa como essa em que a qualidade da presença é muito boa e forte”, encerra.



A Festa – Estratégias Musicais Para Sobreviver – Teatro. No Sesi São Bernardo – Rua Suécia, 900. De hoje a sábado, às 20h. Domingo, às 19h. Entrada gratuita.