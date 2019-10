Estação Santo André da CPTM recebe ação do INSS

Do Dgabc.com.br



01/10/2019 | 15:48



Os passageiros que utilizam a Estação Santo André, que atende a linha 10-Turquesa da CPTM, poderão receber orientações sobre a Previdência Social. A ação será realizada nesta quarta (2) e quinta-feira (3), das 9h às 15h.



O objetivo da equipe de técnicos do INSS é esclarecer dúvidas da população a respeito dos benefícios e serviços da Previdência Social e sobre os canais de atendimento, que integram o PEP (Programa de Educação Previdenciária).



Em média, o INSS costuma atender mais de 800 pessoas em cada evento na CPTM. As ações começaram em 2013, sendo coordenada pelo INSS com o apoio da Companhia, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção da saúde e bem-estar dos passageiros.



Programa de Educação Previdenciária



Criado em 2000, o PEP é um programa do governo federal, desenvolvido pelo INSS, e um dos instrumentos mais importantes no processo da inclusão social e fortalecimento da cidadania no Brasil. O objetivo é disseminar o conhecimento previdenciário, promovendo ações educacionais para informar e conscientizar a sociedade sobre seus direitos e deveres, fomentando a proteção social e a cultura previdenciária.



Serviço:



Ação do INSS

Local: Estação Santo André (Linha 10-Turquesa)

Data: quarta (2) e quinta-feira (3)

Horário: das 9h às 15h

Evento gratuito para passageiros