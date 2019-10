Estado pretende iniciar obras do Jaboticabal em janeiro

Daniel Tossato

Do dgabc.com.br



01/10/2019 | 16:01



O governo do Estado de São Paulo tem expectativa de iniciar as obras do Piscinão Jaboticabal, que atenderia a cidades do Grande ABC, em janeiro. Nesta terça-feira, técnicos do Daee (Departamento de Água e Energia Elétrica) apresentaram o projeto e cronograma para os prefeitos da região no Consórcio Intermunicipal.

Segundo o corpo técnico da autarquia estadual, o projeto do reservatório está “praticamente terminado” e que toda a obra deverá ser realizada dentro de 18 meses após início da construção. O Piscinão Jaboticabal foi anunciado pelo governador após as enchentes que assolaram o Grande ABC no começo deste ano, deixando dez mortos.

“Sobre o cronograma, o que posso dizer é que serão 18 meses de prazo para construir o reservatório. Estamos tentando viabilizar o início das obras o mais rápido possível. Já há comunicação com a superintendência (do Daee) para que nossa meta de poder cumprir, que é janeiro do próximo ano”, afirmou o responsável pelo gerenciamento de projetos do Daee, Celso Minoru Aoki.

O Daee alegou que ainda faltam alguns trâmites do processo, como a parte de desapropriação do terreno onde ficará o Piscinão Jaboticabal e a conclusão do contrato do financiamento. O terreno do reservatório fica na divisa de São Bernardo, São Caetano e a Capital. O governador João Doria (PSDB) chamou para o governo do Estado toda desapropriação através de designação de uma DUP (Declaração de Utilidade Pública). A área abrange 166,9 mil metros quadrados.

“O projeto de lei está em fase final de aprovação na Assembleia Legislativa. É o projeto que vai permitir que se faça, assim que aprovado, a assinatura do governo do Estado com a Caixa Econômica, que vai destinar R$ 300 milhões para as obras do piscinão”, disse o responsável pelo gerenciamento de projetos do Daee, Celso Minoru Aoki.

Além do montante vindo da Caixa, por meio do programa Finisa (Financiamento à Infraestrutura e Saneamento), o Palácio dos Bandeirantes deverá aportar R$ 15,58 milhões. De todo valor gasto, R$ 126,4 milhões seriam para pagar as desapropriações e R$ 189,1 milhões para custear as intervenções físicas.

O Piscinão Jaboticabal terá diferença com relação a outros reservatórios do País: a utilização de comportas de operação. Segundo o Daee, a finalidade é obter máxima eficiência do reservatório no amortecimento da onda da cheia. A previsão é a de que haja determinação de vazão para que se acesse as comportas e a água possa ocupar o volume no reservatório.