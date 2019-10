Kylie Jenner e Kris Jenner exibem bolsas raras de mais de 600 mil reais

01/10/2019 | 15:10



Kylie Jenner e Kris Jenner chocaram seus seguidores na tarde da última segunda-feira, dia 30, após Kylie postar uma foto com uma bolsa de luxo dentro de seu jatinho particular. O acessório em questão é uma Hermès Himalayan de pele de crocodilo ultra-rara, que custa nada mais, nada menos que 150 mil dólares, aproximadamente 620 mil reais! Na legenda escreveu:

Reuniões de negócios.

Essa relíquia não é a única peça exclusiva do closet de Kylie. Em agosto de 2018, a influencer postou um vídeo em seu canal do Youtube mostrando sua coleção de bolsas:

Existem pelo menos 400 bolsas, principalmente Hermès, muitas Birkin e, em seguida, Louis Vuitton, muitas Chanel e algumas Dior e Fendi. Muitas dessas são itens de colecionador. Ela comprou algumas como investimento e elas são tratadas como obras de arte, contou o famoso designer de interiores Lawrence-Bullard com exclusividade à revista People.

Casamento Justin Bieber e Hailey Bieber

Na última segunda-feira, Justin Bieber e Hailey Badwin oficializaram sua união pela segunda vez! O evento foi bem intimista, para aproximadamente 154 pessoas. Dentre elas, estavam as irmãs Jenner com vestidos que já estão dando o que falar.

Kylie Jenner postou nesta terça-feira, dia 1, fotos e detalhes do look usado na cerimônia. Para a ocasião, ela optou por um vestido longo dourado com uma grande fenda na parte da frente. O tecido imita a textura de uma folha de ouro e parece que se molda no seu corpo. De acessório, usou uma bolsa em formato de borboleta, anel de diamante e brincos do mesmo material.

Quem também marcou presença foi a pequena Stormi Webster, filha da influencer, que estava muito fofa com um vestido de tule rosa e brilho. Nos pés, um tênis branco.

A mais velha das Jenners, Kendall Jenner, também compartilhou com seus seguidoras sua escolha, bem mais simples que da irmã. A modelo usou um vestido de veludo puxado para o dourado com detalhes em tule preto. Quem a acompanhou no evento foi o modelo Fai Khadra, mas a mesma fez questão de explicar na legenda da foto que eles não estão namorando.