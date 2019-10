Prestes a estrear em Morto Não Fala, Daniel de Oliveira conta sobre experiência de visitar um necrotério: - Impactante

01/10/2019 | 15:10



E se fosse possível falar com os mortos? O personagem de Daniel de Oliveira no terror Morto Não Fala tem esse dom e garante: não é uma boa ideia lidar com o além. O ator vive Stênio, um plantonista de necrotério de São Paulo que vê sua família - e si mesmo - presos em uma maldição após descobrir um segredo por meio de um dos mortos com quem conversou. Além de cenas tensas e vários sustos, o longa também conta com momentos bem gore, em que todo o processo de necrópsia é mostrado explicitamente, com muito sangue e órgãos expostos.

Durante a coletiva de imprensa de Morto Não Fala, Daniel de Oliveira falou um pouco sobre a preparação para o filme, que contou, inclusive, com visitas a vários necrotérios tanto em São Paulo, quanto em Porto Alegre - cidade em que o longa foi gravado. O ator deu detalhes sobre a sensação de ver o seu primeiro cadáver de verdade.

- Quando a gente chegou lá tinha um cadáver em cima da mesa e tinham acabado de fechar o zíper, pedimos para o homem abrir pra a gente dar uma olhada. Quando fez o barulho do zíper abrindo, Bianca [Comparato, atriz do longa] sumiu, desapareceu. E o cadáver tava costurado, e eu pedi para descosturar. O médico descosturou e perguntou: Quer que abra? Aí abriu e começou a me mostrar os órgãos. Foi impactante né, porque tem um cheiro bem específico. Ele morreu com dois tiros, um nas pernas e um nas costas, e seria enterrado como indigente se a família não reconhecesse até cinco dias.

Ele explicou, ainda, como foi feita a visita e o ponto em que realmente se sentiu mal e precisou parar.

- É impactante, depois ainda fui na geladeira, que tem os graus específicos para cada cadáver. Eu fui abrindo as gavetas, dando uma olhada. Só cheguei em um determinado ponto em que haviam cadáveres infantis, aí falei: Esse é meu limite.

Apesar do local desconcertante, o diretor do filme, Dennison Ramalho, disse que ouviu várias histórias interessantes dos funcionários, que precisam lidar com o preconceito devido a terem um trabalho pouco convencional.

O diretor também revelou que primeiramente a história de Morto Não Fala seria uma série da Globo, mas que optaram por transforma-lá, primeiro, em um filme, para testar a receptividade do público a produções de terror, e que a produção pode vir nos próximos anos como uma sequência dos eventos do longa.

Morto Não Fala estreia em cinemas de todo o Brasil no dia 10 de outubro, e promete vários sustos e fortes emoções!