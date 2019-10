Onix, Ka, Hilux: conheça os carros mais vendidos na América Latina

Maria Beatriz Vaccari



01/10/2019 | 15:18

Assim como no mercado nacional, o Chevrolet Onix ocupa o primeiro lugar no ranking dos carros mais vendidos na América Latina. Segundo a consultoria italiana Focus2Move, 182.239 unidades do modelo da GM foram emplacadas entre janeiro e agosto deste ano. Ford Ka e Toyota Hilux ocupam a segunda e a terceira posição, respectivamente. Na galeria, veja a lista completa.

Carros mais vendidos na América Latina

Foto: Divulgação 1. Chevrolet Onix - 182.239 unidades Foto: Divulgação 2. Ford Ka - 113.245 unidades Foto: Divulgação 3. Toyota Hilux - 84.712 unidades Foto: Divulgação 4. Volkswagen Gol - 79.418 unidades Foto: Divulgação 5. Nissan Versa - 78.774 unidades Foto: Divulgação 6. Renault Kwid - 75.264 unidades Foto: Divulgação 7. Hyundai HB20 - 71.652 unidades Foto: Divulgação 8. Chevrolet Prisma - 67.736 unidades Foto: Divulgação 9. Nissan Kicks - 59.491 unidades Foto: Divulgação 10. Volkswagen Polo - 57.723 unidades Foto: Divulgação 11. Toyota Corolla - 57.138 unidades Foto: Divulgação 12. Renault Sandero - 56.112 unidades Foto: Divulgação 13. Fiat Argo - 55.859 unidades Foto: Divulgação 14. Toyota Yaris - 53.813 unidades Foto: Divulgação 15. Fiat Strada - 53.643 unidades Foto: Divulgação 16. Jeep Renegade - 53.354 unidades Foto: Divulgação 17. Chevrolet Beat - 52.524 unidades Foto: Divulgação 18. Chevrolet Aveo - 50.346 unidades Foto: Divulgação 19. Honda HR-V - 48.646 unidades Foto: Divulgação 20. Nissan March - 48.465 unidades Foto: Divulgação 21. Nissan NP300 - 47.627 unidades Foto: Divulgação 22. Hyundai Creta - 45.466 unidades Foto: Divulgação 23. Jeep Compass - 45.058 unidades Foto: Divulgação 24. Kia Rio - 44.686 unidades Foto: Divulgação 25. Fiat Toro - 44.310 unidades Foto: Divulgação 26. Fiat Mobi - 44.135 unidades Foto: Divulgação 24. Ford Ecosport - 38.378 unidades Foto: Divulgação 28. Renault Duster - 37.404 unidades Foto: Divulgação 29. Volkswagen Saveiro - 36.626 unidades Foto: Divulgação 30. Volkswagen Virtus - 34.009 unidades Foto: Divulgação 31. Volkswagen Vento - 32.654 unidades Foto: Divulgação 32. Ford Ranger - 32.144 unidades Foto: Divulgação 33. Kia Sportage - 31.364 unidades Foto: Divulgação 34. Renault Logan - 29.328 unidades Foto: Divulgação 35. Volkswagen Jetta - 28.173 unidades Foto: Divulgação 36. Renault Captur - 27.708 unidades Foto: Divulgação 37. Volkswagen Fox/Cross Fox - 27.097 unidades Foto: Divulgação 38. Volkswagen Amarok - 26.976 unidades Foto: Divulgação 39. Honda Civic - 26.753 unidades Foto: Garagem 360 Toyota Yaris Sedan - 26.551 unidades