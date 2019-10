Ministério do Turismo propõe grupo de trabalho para aumentar voos no Brasil

Redação



01/10/2019 | 15:18

Após o veto sobre as franquias de bagagem ter sido mantido, em votação pelo Congresso Nacional, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, propôs a criação de um grupo de trabalho para tentar reduzir o preço das passagens aéreas, além de aumentar o número de rotas para atender diversos destinos turísticos do País.

Um dos objetivos do trabalho do grupo será buscar o equilíbrio entre oferta e demanda, com políticas públicas mais eficazes para tornar os modais de transporte mais integrados e estruturados. Melhorias de infraestrutura dos aeroportos, conectividade e atração de investimentos são algumas das iniciativas a serem desenvolvidas.

Grupo de trabalho para aumentar voos no Brasil

Para o ministro, o trabalho deve partir de um debate técnico e profundo com o envolvimento das entidades públicas e privadas que representam o setor aéreo e as cias. áreas. “Precisamos de conhecimento técnico do setor para entender a lógica do mercado e os impactos que isso traz para a população. Não vejo outra saída a não ser realizar um trabalho conjunto com todos que contribuem direta e indiretamente para a aviação brasileira. O turismo precisa de uma aviação mais conectada, com mais voos, mais destinos atendidos e com o menor custo possível. Tudo feito de forma responsável”, destacou.

Álvaro Antônio estendeu o convite a todas as companhias aéreas brasileiras e órgãos federais, como a Secretaria de Aviação Civil (SAC), a Agência Nacional da Aviação Civil (Anac) e o Ministério da Infraestrutura (Minfra). “Precisamos estar integrados e empenhados. Juntos, vamos colocar a aviação e o turismo do nosso País em um novo patamar, com desenvolvimento econômico e social, geração de emprego e renda”, complementou o ministro.

Durante a reunião, realizada na última quinta-feira (26/9), em São Paulo, o presidente da Gol Linhas Aéreas, Paulo Kakinoff, se mostrou favorável a iniciativa.”Queremos debater as ações e melhorias de forma técnica e eficiente. Temos os mesmos objetivos: aumentar o número de voos e de pessoas fazendo o uso do modal aéreo. Estamos muito entusiasmados com essa iniciativa e totalmente à disposição”, afirmou. “Continuar a trajetória de evolução do setor é essencial para destravar o enorme potencial do mercado aéreo e trazer benefícios fundamentais para o Brasil.”

Presente no encontro, o presidente da Associação Brasileira de Empresas Aéreas (Abear), Eduardo Sanovicz, comemorou a iniciativa e acredita que o debate trará resultados eficazes. “Esse grupo vem ao encontro do objetivo de voar para mais lugares, de forma cada vez mais acessível e segura”, disse.

—

Por falar em aviação, veja quais são as melhores companhias aéreas do mundo.