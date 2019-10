Nova linha da Gol tem voos entre Foz do Iguaçu e Santiago

Redação



01/10/2019 | 15:18

A GOL iniciou as vendas de bilhetes para sua nova rota internacional, que terá voos entre Foz do Iguaçu (PR) e Santiago, no Chile. A operação será realizada sazonalmente durante a alta temporada no verão, entre os dias 14 de dezembro e 15 de março.

Os voos serão semanais, saindo aos sábados (22h05) de Foz do Iguaçu e aterrissando à 1h15 na capital chilena. Já os retornos sairão aos domingos (02h15), chegando 05h05 na cidade paranaense.

A viagem será realizada com as aeronaves Boeing 737, que comportam até 176 passageiros. Os clientes terão à disposição serviço de bordo com refeições e bebidas gratuitas. Além de acesso à plataforma de entretenimento com filmes, séries e TV ao Vivo, sem custo adicional. As pessoas também poderão se conectar à internet durante o voo, permitindo o envio e recebimento de mensagens, acesso às redes sociais e atualização de e-mail.

Os clientes, que adquirirem a classe GOL Premium Economy, poderão desfrutar de uma série de benefícios e vantagens exclusivas, como assentos bloqueados com mais conforto e privacidade, compartimento de bagagens único e prioridade no momento do check-in e embarque. Além de acumularem milhagens no programa de fidelidade da Smiles.

Fotos no Chile