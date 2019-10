Família cobra esclarecimentos de suposta agressão em casa noturna

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



01/10/2019 | 15:05



Familiares e amigos do químico Leonardo Vinícius de Andrade, 31 anos, cobram esclarecimentos sobre suposta agressão ocorrida no último sábado (28), na casa noturna Rancho do Serjão, no bairro Jardim do Mar, em São Bernardo.

De acordo com os parentes, Andrade foi à casa noturna para encontrar um amigo e, desde então, não entrou mais em contato com a família. Segundo as testemunhas, por volta das 3h a vítima foi encontrada no banheiro da balada com hemorragia no nariz e fraturas pelo corpo, como no toráx, pernas, axilas e coxas.

A vítima segue internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Hospital Assunção, no município são-bernardense. O caso está sendo investigado no 2° DP (Rudge Ramos).

Em nota, a casa noturna afirma que não houve agressão nas dependências do estabelecimento, e que a vítima sofreu acidente em uma das escadas de uso interno, cujo local seria de acesso exclusivo da brigada de incêncio. “O Rancho lamenta o episódio e informa que estão sendo adotadas todas as medidas cabíveis em relação ao caso”.